Crash in Chemnitz: Dacia kracht mit US-Auto zusammen
Chemnitz - Crash am Donnerstagabend an der Sachsen-Allee in Chemnitz!
Gegen 18.30 Uhr krachte es auf der Dresdner Straße, direkt an der Zufahrt zu einem Parkplatz des Einkaufszentrums.
Aus bisher unbekannter Ursache stieß ein Dacia mit einem Dodge zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Blechschaden.
Schnell rückten Polizei und Rettungskräfte an. Auf der Dresdner Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen.
Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.
Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.
Titelfoto: Bildmontage: HärtelPRESS (2)