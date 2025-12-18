Crash in Chemnitz: Dacia kracht mit US-Auto zusammen

Am Donnerstagabend krachte es an der Sachsen-Allee in Chemnitz: Ein Dacia stieß mit einem Dodge zusammen.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Crash am Donnerstagabend an der Sachsen-Allee in Chemnitz!

Auf der Dresdner Straße in Chemnitz krachte es am Donnerstagabend: Ein Dacia (im Bild) kollidierte mit einem Dodge.  © Härtelpress

Gegen 18.30 Uhr krachte es auf der Dresdner Straße, direkt an der Zufahrt zu einem Parkplatz des Einkaufszentrums.

Aus bisher unbekannter Ursache stieß ein Dacia mit einem Dodge zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Blechschaden.

Schnell rückten Polizei und Rettungskräfte an. Auf der Dresdner Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Auch das US-amerikanische Auto wurde beschädigt.  © Härtelpress

Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

