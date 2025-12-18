Unfall in Chemnitz: Renault kracht gegen parkende Autos

Chemnitz - Wie konnte das passieren? Am Donnerstagnachmittag krachte in Chemnitz ein Renault mit mehreren parkenden Autos zusammen.

Der Renault stieß gegen mehrere Autos. Die Polizei war vor Ort. © Härtelpress

Der Unfall geschah gegen 14 Uhr auf der Hilbersdorfer Straße. Die Renault-Fahrerin (62) kam laut Polizeiangaben nach rechts ab und krachte gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde auch ein drittes Auto beschädigt.

Polizei und Rettungskräfte rückten an. Auf der Straße kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.



"Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.