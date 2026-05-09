09.05.2026 17:29 Drei Verletzte nach Kreuzungscrash in Chemnitz

Am Samstagnachmittag krachte es in Chemnitz: Bei einem Unfall auf einer Kreuzung wurden drei Personen verletzt.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Heftiger Crash am Samstagnachmittag in Chemnitz! Am Rand des Kaßbergs krachte ein VW-Transporter mit einem Fiat zusammen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Der Fiat wurde durch den Crash beschädigt - die Airbags sprangen auf. © Chempic Der Unfall geschah gegen 14.30 Uhr auf der Kreuzung Hohe Straße/Reichsstraße. Aus bislang unbekannter Ursache stieß ein VW-Transporter mit einem Fiat zusammen.



"Ersten Erkenntnissen zufolge wurden drei Personen leicht verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.