Drei Verletzte nach Kreuzungscrash in Chemnitz
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Chemnitz - Heftiger Crash am Samstagnachmittag in Chemnitz! Am Rand des Kaßbergs krachte ein VW-Transporter mit einem Fiat zusammen. Mehrere Personen wurden verletzt.
Der Unfall geschah gegen 14.30 Uhr auf der Kreuzung Hohe Straße/Reichsstraße. Aus bislang unbekannter Ursache stieß ein VW-Transporter mit einem Fiat zusammen.
"Ersten Erkenntnissen zufolge wurden drei Personen leicht verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes.
Titelfoto: Chempic