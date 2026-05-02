Radfahrer kracht in Chemnitz mit Auto zusammen: Vier Verletzte, darunter ein Kind
1.333 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Chemnitz - Bei einem schweren Unfall sind am Samstagnachmittag in Chemnitz vier Personen verletzt worden, eine davon schwer.
Gegen 15 Uhr kam es zu dem Crash auf der Müllerstraße/Zöllnerplatz.
Eine Seat-Fahrerin (37) war auf der Müllerstraße unterwegs.
Zur gleichen Zeit wollte ein 49-Jähriger mit seinem Fahrrad in Richtung Zöllnerplatz fahren.
Laut Polizei fuhr der Radfahrer bei Rot und knallte dann gegen die Stoßstange des Seats, der gerade langsam an der grünen Ampel losfuhr.
Der 49-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Leicht verletzt wurden die 37-jährige Seat-Fahrerin und zwei weitere Insassen - ein 38-Jähriger und ein achtjähriges Mädchen.
Titelfoto: Harry Härtel