Radfahrer kracht in Chemnitz mit Auto zusammen: Vier Verletzte, darunter ein Kind

Chemnitz - Bei einem schweren Unfall sind am Samstagnachmittag in Chemnitz vier Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Ein Radfahrer (49) knallte mit einem Seat am Zöllnerplatz in Chemnitz zusammen. © Harry Härtel

Gegen 15 Uhr kam es zu dem Crash auf der Müllerstraße/Zöllnerplatz.

Eine Seat-Fahrerin (37) war auf der Müllerstraße unterwegs.

Zur gleichen Zeit wollte ein 49-Jähriger mit seinem Fahrrad in Richtung Zöllnerplatz fahren.

Laut Polizei fuhr der Radfahrer bei Rot und knallte dann gegen die Stoßstange des Seats, der gerade langsam an der grünen Ampel losfuhr.