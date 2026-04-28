Unfall in Chemnitz: Cupra und Ford krachen zusammen
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Chemnitz - Unfall am Dienstagnachmittag hinterm Chemnitzer Hauptbahnhof: Zwei Autos stießen auf der Dresdner Straße zusammen.
Gegen 16 Uhr krachte es dort gewaltig. Ein Cupra kollidierte mit einem Ford. Dabei verteilten sich zahlreiche Fahrzeugteile auf der Straße.
Schnell rückten Polizei und Rettungskräfte an. Laut ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt.
Aufgrund des Unfalls kam es am Dienstagnachmittag auf der Dresdner Straße zu Verkehrsbehinderungen. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei.
Titelfoto: Chempic