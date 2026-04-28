Unfall in Chemnitz: Cupra und Ford krachen zusammen

Chemnitz - Unfall am Dienstagnachmittag hinterm Chemnitzer Hauptbahnhof : Zwei Autos stießen auf der Dresdner Straße zusammen.

Auf der Dresdner Straße in Chemnitz knallte es am Dienstagnachmittag: Ein Cupra stieß mit einem Ford zusammen. © Chempic

Gegen 16 Uhr krachte es dort gewaltig. Ein Cupra kollidierte mit einem Ford. Dabei verteilten sich zahlreiche Fahrzeugteile auf der Straße.

Schnell rückten Polizei und Rettungskräfte an. Laut ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt.

