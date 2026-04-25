Unfall in Chemnitz: Fünfjähriges Mädchen fährt Rollator-Omi mit Fahrrad an

Chemnitz - In Chemnitz ist am Freitagnachmittag eine Seniorin (90) bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Eine 90-Jährige wurde bei einem Unfall in Chemnitz-Hutholz schwer verletzt. (Symbolbild) © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, 123RF/macronomy

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein fünfjähriges Mädchen kurz nach 16 Uhr mit seinem Fahrrad in einer Park-Anlage zwischen Wolgograder Allee, Fritz-Fritzsche-Straße und Johannes-Dick-Straße auf dem Gehweg unterwegs.

Zur gleichen Zeit lief dort eine 90-Jährige mit ihrem Rollator.

Nach Polizeiangaben sah das von hinten kommende Mädchen die ältere Dame zu spät und fuhr die Seniorin an.