Unfall in Chemnitz: Fünfjähriges Mädchen fährt Rollator-Omi mit Fahrrad an
Chemnitz - In Chemnitz ist am Freitagnachmittag eine Seniorin (90) bei einem Unfall schwer verletzt worden.
Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein fünfjähriges Mädchen kurz nach 16 Uhr mit seinem Fahrrad in einer Park-Anlage zwischen Wolgograder Allee, Fritz-Fritzsche-Straße und Johannes-Dick-Straße auf dem Gehweg unterwegs.
Zur gleichen Zeit lief dort eine 90-Jährige mit ihrem Rollator.
Nach Polizeiangaben sah das von hinten kommende Mädchen die ältere Dame zu spät und fuhr die Seniorin an.
"Die ältere Frau stürzte und verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden", hieß es weiter.
Die Fünfjährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 500 Euro.
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