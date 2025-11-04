Fast zeitgleich: Laster krachen in Chemnitz mit Autos zusammen

Fast zeitgleich krachte es in Chemnitz: Ein Laster stieß mit einem Chrysler zusammen, ein weiterer Lkw fuhr einen Opel zu Schrott.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Fast zeitgleich kollidierten in Chemnitz am Dienstagmittag zwei Autos mit einem Laster. Im Stadtteil Schloßchemnitz traf es einen Chrysler, im Süden der Stadt wurde ein Opel durch einen Lkw zu Schrott gefahren.

Der Chrysler war nach dem Zusammenstoß völlig verbeult. © Chempic Gegen 11 Uhr krachte es auf der Leipziger Straße gewaltig. Ein Lkw stieß seitlich mit einem Chrysler zusammen.



Laut ersten Informationen wurde eine Person verletzt. Auf der Leipziger Straße kam es aufgrund des Unfalls zu Verkehrseinschränkungen. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Auch der Sachschaden ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren Polizei- und Rettungskräfte.

Rettungskräfte kamen zum Einsatz - eine Person wurde laut ersten Informationen verletzt. © Chempic

Weiterer Lkw-Crash in Chemnitz: Opel Schrott