Fast zeitgleich: Laster krachen in Chemnitz mit Autos zusammen
Chemnitz - Fast zeitgleich kollidierten in Chemnitz am Dienstagmittag zwei Autos mit einem Laster. Im Stadtteil Schloßchemnitz traf es einen Chrysler, im Süden der Stadt wurde ein Opel durch einen Lkw zu Schrott gefahren.
Gegen 11 Uhr krachte es auf der Leipziger Straße gewaltig. Ein Lkw stieß seitlich mit einem Chrysler zusammen.
Laut ersten Informationen wurde eine Person verletzt. Auf der Leipziger Straße kam es aufgrund des Unfalls zu Verkehrseinschränkungen.
Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Auch der Sachschaden ist noch nicht bekannt.
Im Einsatz waren Polizei- und Rettungskräfte.
Weiterer Lkw-Crash in Chemnitz: Opel Schrott
Fast zeitgleich knallte es auf der Werner-Seelenbinder-Straße. Hier kollidierte ein Laster mit einem Opel. Ursache? Ebenfalls noch unklar.
Das Auto wurde durch den Zusammenstoß massiv eingedrückt. Laut ersten Informationen gab es allerdings keine Verletzten.
Die Werner-Seelenbinder-Straße war kurzzeitig gesperrt, der Opel wurde abgeschleppt.
Erstmeldung: 4. November, 13.09 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.26 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Chempic (2)