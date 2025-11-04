 607

Fast zeitgleich: Laster krachen in Chemnitz mit Autos zusammen

Fast zeitgleich krachte es in Chemnitz: Ein Laster stieß mit einem Chrysler zusammen, ein weiterer Lkw fuhr einen Opel zu Schrott.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Fast zeitgleich kollidierten in Chemnitz am Dienstagmittag zwei Autos mit einem Laster. Im Stadtteil Schloßchemnitz traf es einen Chrysler, im Süden der Stadt wurde ein Opel durch einen Lkw zu Schrott gefahren.

Der Chrysler war nach dem Zusammenstoß völlig verbeult.
Der Chrysler war nach dem Zusammenstoß völlig verbeult.  © Chempic

Gegen 11 Uhr krachte es auf der Leipziger Straße gewaltig. Ein Lkw stieß seitlich mit einem Chrysler zusammen.

Laut ersten Informationen wurde eine Person verletzt. Auf der Leipziger Straße kam es aufgrund des Unfalls zu Verkehrseinschränkungen.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Auch der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Im Einsatz waren Polizei- und Rettungskräfte.

Rettungskräfte kamen zum Einsatz - eine Person wurde laut ersten Informationen verletzt.
Rettungskräfte kamen zum Einsatz - eine Person wurde laut ersten Informationen verletzt.  © Chempic

Weiterer Lkw-Crash in Chemnitz: Opel Schrott

Ein Opel stieß auf der Werner-Seelenbinder-Straße mit einem Laster zusammen.
Ein Opel stieß auf der Werner-Seelenbinder-Straße mit einem Laster zusammen.  © Chempic

Fast zeitgleich knallte es auf der Werner-Seelenbinder-Straße. Hier kollidierte ein Laster mit einem Opel. Ursache? Ebenfalls noch unklar.

Das Auto wurde durch den Zusammenstoß massiv eingedrückt. Laut ersten Informationen gab es allerdings keine Verletzten.

Die Werner-Seelenbinder-Straße war kurzzeitig gesperrt, der Opel wurde abgeschleppt.

Erstmeldung: 4. November, 13.09 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.26 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Chempic (2)

