Frontalcrash in Chemnitz: Opel und Seat knallen zusammen

Chemnitz - Heftiger Frontalcrash am Freitagabend in Chemnitz ! Im Stadtteil Klaffenbach krachten zwei Autos zusammen.

Die Straße musste nach dem Crash gesperrt werden. © Chempic

Der Unfall geschah gegen 19.30 Uhr auf der Klaffenbacher Hauptstraße. Aus bisher unbekannter Ursache knallte ein Opel mit einem Seat frontal zusammen.



Der Crash war so heftig, dass beide Autos im Frontbereich eingedrückt wurden, Fahrzeugteile lagen auf der Straße verteilt.

Schnell rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte an. Die Klaffenbacher Hauptstraße musste komplett gesperrt werden.