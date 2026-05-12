Tragischer Unfall in Chemnitz: Kind stürzt aus Fenster

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Ein besonders tragischer Unfall ereignete sich am Dienstagabend in Chemnitz. Dort war ein Kind aus einem Fenster gestürzt.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Ein besonders tragischer Unfall ereignete sich am Dienstagabend in Chemnitz.

Dieser Einsatz war für die Einsatzkräfte besonders belastend.
Dieser Einsatz war für die Einsatzkräfte besonders belastend.  © Jan Härtel

Ersten Informationen zufolge wurden die Einsatzkräfte gegen 19 Uhr in die Zietenstraße gerufen.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, stürzte dort ein Kind aus einem Fenster. Weitere Details werden zurzeit nicht herausgegeben.

Laut TAG24-Informationen soll ein Kleinkind aus dem Fenster aus einem der oberen Geschosse eines Mehrfamilienhauses gestürzt sein.

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Dabei soll sich das Kind schwerst verletzt haben und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Die Zietenstraße war während des Rettungseinsatzes gesperrt.

Die Umstände sind noch völlig unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

Titelfoto: Jan Härtel

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