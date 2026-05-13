Kreuzungscrash in Chemnitz: Simson kracht in Kleintransporter

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Am Dienstagabend missachtete ein Transporter-Fahrer (42) in Chemnitz die Vorfahrt eines Simson-Fahrers (16) und es kam zum Zusammenstoß.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Am Dienstagabend missachtete ein Transporter-Fahrer (42) in Chemnitz die Vorfahrt eines Simson-Fahrers (16), sodass es zum Zusammenstoß kam.

Dem 16-jährigen Simson-Fahrer wurde die Vorfahrt genommen.
Dem 16-jährigen Simson-Fahrer wurde die Vorfahrt genommen.  © Haertelpress

Der 42-Jährige war mit seinem Mercedes-Kleintransporter gegen 17.40 Uhr auf der Lohrstraße in Richtung Further Straße unterwegs.

Als er die Kreuzung zur Blankenauer Straße überqueren wollte, missachtete er Polizeiangaben zufolge die Vorfahrt des von links heranfahrenden Mopedfahrers.

Der Simson-Fahrer krachte mit seinem Moped in die Fahrerseite des Transporters, wobei auch die Seitenscheibe zerbrach.

Drei Verletzte nach Kreuzungscrash in Chemnitz
Chemnitz Unfall Drei Verletzte nach Kreuzungscrash in Chemnitz

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen anschließend in ein Krankenhaus.

Die Scheibe der Fahrertür zersplitterte durch den Zusammenstoß.
Die Scheibe der Fahrertür zersplitterte durch den Zusammenstoß.  © Haertelpress
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An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizeiinformationen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz.

Titelfoto: Haertelpress (2)

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