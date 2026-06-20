Fußgängerin gerät in Chemnitz unter Straßenbahn und wird schwer verletzt

Chemnitz - Großer Schock am Samstagmittag in Chemnitz ! In der Stollberger Straße geriet eine Frau unter eine Straßenbahn.

Eine Straßenbahn der Linie 4 erfasste am Samstag eine Frau. © Jan Härtel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr.

An einer Haltestelle wollte die Frau die Straßenbahnschienen überqueren und hatte dabei offenbar die heranfahrende Straßenbahn übersehen, die stadteinwärts unterwegs war.

Es kam zum Zusammenprall und die Frau landete unter der Straßenbahn.

Sie konnte durch die Sanitäter befreit werden und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.