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Fußgängerin in Chemnitz von Mitsubishi erfasst und schwer verletzt

Auf der Kreuzung Dresdner Straße/Margaretenstraße in Chemnitz kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mitsubishi und einer Fußgängerin.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Schwerer Kreuzungscrash in Chemnitz.

Der Mitsubishi-Fahrer (59) übersah die Fußgängerin (79) beim Abbiegen.
Der Mitsubishi-Fahrer (59) übersah die Fußgängerin (79) beim Abbiegen.  © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoß zwischen einem Mitsubishi und einer Fußgängerin (79) am Dienstag gegen 12.50 Uhr.

Der 59-jährige Autofahrer war auf der Margaretenstraße unterwegs und wollte nach links auf die Dresdner Straße abbiegen. Dabei übersah er die 79-Jährige, die die Dresdner Straße überquerte, und es kam zum Zusammenstoß.

Die Fußgängerin stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

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TAG24-Informationen zufolge zeigten die Ampeln für die Fußgängerin sowie für den Mitsubishi-Fahrer Grün. Zum jetzigen Zeitpunkt konnte die Polizei dies noch nicht bestätigen.

Die Ermittlungen zum Unfall dauern derzeit noch an.

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

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