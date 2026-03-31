Fußgängerin in Chemnitz von Mitsubishi erfasst und schwer verletzt

Der Mitsubishi-Fahrer (59) übersah die Fußgängerin (79) beim Abbiegen. © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoß zwischen einem Mitsubishi und einer Fußgängerin (79) am Dienstag gegen 12.50 Uhr.

Der 59-jährige Autofahrer war auf der Margaretenstraße unterwegs und wollte nach links auf die Dresdner Straße abbiegen. Dabei übersah er die 79-Jährige, die die Dresdner Straße überquerte, und es kam zum Zusammenstoß.

Die Fußgängerin stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.