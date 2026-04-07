Heftiger Kreuzungscrash in Chemnitz: Zwei Verletzte

Chemnitz - Nach einem heftigen Unfall in Chemnitz -Kappel musste am Dienstagmittag die Zwickauer Straße zeitweise gesperrt werden.

Ein Renault und ein Opel krachten im Einmündungsbereich Zwickauer Straße/ Lützowstraße zusammen. © Jan Härtel

Gegen 11 Uhr waren aus noch ungeklärter Ursache an der Einmündung Zwickauer Straße/Lützowstraße ein Opel und ein Renault zusammengekracht.

Nach ersten Informationen der Polizei gab es bei dem Unfall zwei Verletzte.

An den Autos entstand erheblicher Sachschaden.