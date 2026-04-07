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Heftiger Kreuzungscrash in Chemnitz: Zwei Verletzte

Nach einem heftigen Unfall in Chemnitz-Kappel musste am Dienstagmittag die Zwickauer Straße zeitweise gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Nach einem heftigen Unfall in Chemnitz-Kappel musste am Dienstagmittag die Zwickauer Straße zeitweise gesperrt werden.

Ein Renault und ein Opel krachten im Einmündungsbereich Zwickauer Straße/ Lützowstraße zusammen.
Ein Renault und ein Opel krachten im Einmündungsbereich Zwickauer Straße/ Lützowstraße zusammen.  © Jan Härtel

Gegen 11 Uhr waren aus noch ungeklärter Ursache an der Einmündung Zwickauer Straße/Lützowstraße ein Opel und ein Renault zusammengekracht.

Nach ersten Informationen der Polizei gab es bei dem Unfall zwei Verletzte.

An den Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Die Zwickauer Straße musste zeitweise gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Titelfoto: Jan Härtel

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