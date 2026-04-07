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Heftiger Kreuzungscrash in Chemnitz: Zwei Verletzte
Chemnitz - Nach einem heftigen Unfall in Chemnitz-Kappel musste am Dienstagmittag die Zwickauer Straße zeitweise gesperrt werden.
Gegen 11 Uhr waren aus noch ungeklärter Ursache an der Einmündung Zwickauer Straße/Lützowstraße ein Opel und ein Renault zusammengekracht.
Nach ersten Informationen der Polizei gab es bei dem Unfall zwei Verletzte.
An den Autos entstand erheblicher Sachschaden.
Die Zwickauer Straße musste zeitweise gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.
Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
Titelfoto: Jan Härtel