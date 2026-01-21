Heftiger Unfall in Chemnitz: Citroën knallt mit VW zusammen

Crash in Chemnitz: Auf der Zwickauer Straße krachte es am Dienstagabend. Ein Citroën knallte mit einem VW zusammen. Zwei Personen wurden verletzt.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Heftiger Crash am Dienstagabend in Chemnitz! Auf der Zwickauer Straße krachte ein Citroën mit einem VW zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Der VW wurde durch den Unfall heftig beschädigt. © Chempic Der Unfall geschah gegen 21 Uhr. Ein Citroën krachte aus bisher unbekannter Ursache gegen einen VW. Es knallte gewaltig: Autoteile flogen über die Straße, Airbags sprangen auf!



Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Zwickauer Straße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Im Citroën sprangen die Airbags auf. © Chempic