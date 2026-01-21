1.014
Heftiger Unfall in Chemnitz: Citroën knallt mit VW zusammen
Chemnitz - Heftiger Crash am Dienstagabend in Chemnitz! Auf der Zwickauer Straße krachte ein Citroën mit einem VW zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.
Der Unfall geschah gegen 21 Uhr. Ein Citroën krachte aus bisher unbekannter Ursache gegen einen VW. Es knallte gewaltig: Autoteile flogen über die Straße, Airbags sprangen auf!
Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Zwickauer Straße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.
Laut Polizeiangaben wurden der Citroën-Fahrer (34) und der VW-Fahrer (46) leicht verletzt.
Im Einsatz waren Feuerwehr-, Polizei- und Rettungskräfte.
Titelfoto: Chempic