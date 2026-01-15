Schwerer Unfall in Chemnitz: Mini schleudert gegen Haus, zwei Personen verletzt

Chemnitz - Am Donnerstagnachmittag krachten in Chemnitz zwei Autos ineinander. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Der Mini krachte gegen eine Hauswand. © Jan Härtel

Wie die Polizei mitteilte, waren ein Renault- sowie ein Mini-Fahrer gegen 13.45 Uhr auf der Hohensteiner Straße unterwegs.

Dort kam es zwischen den beiden Autos aus bisher noch ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß. Dieser war offenbar so heftig, dass der Mini anschließend gegen eine Hauswand geschleudert wurde. Der Renault kam etwa 150 Meter weiter an einem Zaun zum Stehen.

Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Die beiden Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.