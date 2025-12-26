2.772
Heftiger Unfall in Chemnitz: Kia kracht gegen Pfeiler
Chemnitz - Heftiger Crash am Donnerstagabend in Chemnitz!
Gegen 22.15 Uhr war eine Kia-Fahrerin (75) auf der Stollberger Straße stadtauswärts unterwegs.
Laut Polizei kam die 75-Jährige dann auf Höhe der Kreuzung Stollberger Straße/Am Heiteren Blick aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und krachte gegen einen Betonsockel eines Stahlträgers.
Die Fahrerin wurde bei dem Crash schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Am Auto und dem Betonsockel entstand Sachschaden, in Höhe von circa 6000 Euro.
Die Stollberger Straße musste stadtauswärts voll gesperrt werden.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic