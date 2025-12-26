Heftiger Unfall in Chemnitz: Kia kracht gegen Pfeiler

Chemnitz - Heftiger Crash am Donnerstagabend in Chemnitz !

Der Kia krachte frontal gegen einen Pfeiler. © Jan Härtel/Chempic

Gegen 22.15 Uhr war eine Kia-Fahrerin (75) auf der Stollberger Straße stadtauswärts unterwegs.

Laut Polizei kam die 75-Jährige dann auf Höhe der Kreuzung Stollberger Straße/Am Heiteren Blick aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und krachte gegen einen Betonsockel eines Stahlträgers.

Die Fahrerin wurde bei dem Crash schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.