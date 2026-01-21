Heftiger Unfall in Chemnitz: VW knallt mit Citroën zusammen
Chemnitz - Heftiger Crash am Dienstagabend in Chemnitz! Auf der Zwickauer Straße krachte ein VW mit einem Citroën zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.
Der Unfall geschah gegen 21 Uhr. Ein Citroën-Fahrer (34) wollte von der Zwickauer Straße nach links auf die Tieckstraße abbiegen.
Dabei krachte er mit einem entgegenkommenden VW (Fahrer: 46) zusammen. Es knallte gewaltig: Autoteile flogen über die Straße, Airbags sprangen auf!
"Beide Fahrer erlitten bei der Kollision nach dem derzeitigen Kenntnisstand leichte Verletzungen", teilt die Polizei mit.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 31.000 Euro. Die Zwickauer Straße musste am Dienstagabend kurzzeitig gesperrt werden.
Erstmeldung: 21. Januar, 8.47 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.21 Uhr
Titelfoto: Chempic