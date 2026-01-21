Heftiger Unfall in Chemnitz: VW knallt mit Citroën zusammen

Chemnitz - Heftiger Crash am Dienstagabend in Chemnitz ! Auf der Zwickauer Straße krachte ein VW mit einem Citroën zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Der VW wurde durch den Unfall heftig beschädigt. © Chempic

Der Unfall geschah gegen 21 Uhr. Ein Citroën-Fahrer (34) wollte von der Zwickauer Straße nach links auf die Tieckstraße abbiegen.

Dabei krachte er mit einem entgegenkommenden VW (Fahrer: 46) zusammen. Es knallte gewaltig: Autoteile flogen über die Straße, Airbags sprangen auf!

"Beide Fahrer erlitten bei der Kollision nach dem derzeitigen Kenntnisstand leichte Verletzungen", teilt die Polizei mit.