Jaguar überschlägt sich: A4-Auffahrt bei Chemnitz gesperrt

Lichtenau - Am Mittwoch krachte es auf der A4 bei Chemnitz - dran beteiligt: ein Jaguar!

Auf der A4 überschlug sich am Mittwoch ein Jaguar mehrfach. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Gegen 19.40 Uhr kam der 40-jährige Fahrer laut Polizei auf Höhe der Anschlussstelle Chemnitz-Ost bei winterglatten Straßenverhältnissen ins Schleudern.

Das Auto krachte zweimal gegen eine Leitplanke, überschlug sich dann mehrfach und kam auf einer Grünfläche zum Liegen.

Der Fahrer und ein Insasse (53) wurden laut Polizei leicht verletzt.