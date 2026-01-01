Jaguar überschlägt sich: A4-Auffahrt bei Chemnitz gesperrt
Lichtenau - Am Mittwoch krachte es auf der A4 bei Chemnitz - dran beteiligt: ein Jaguar!
Gegen 19.40 Uhr kam der 40-jährige Fahrer laut Polizei auf Höhe der Anschlussstelle Chemnitz-Ost bei winterglatten Straßenverhältnissen ins Schleudern.
Das Auto krachte zweimal gegen eine Leitplanke, überschlug sich dann mehrfach und kam auf einer Grünfläche zum Liegen.
Der Fahrer und ein Insasse (53) wurden laut Polizei leicht verletzt.
Bei dem Crash entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.
Die Autobahnauffahrt Richtung Erfurt musste während der Unfallaufnahme und Bergung für etwa eine Stunde gesperrt werden.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa