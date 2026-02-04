Vollsperrung nach heftigem Crash in Chemnitz

Chemnitz - Schwerer Unfall am Mittwochmittag in Chemnitz ! Im Stadtteil Altchemnitz stieß ein BMW mit einem Renault zusammen.

Heftiger Crash auf der Heinrich-Lorenz-Straße in Chemnitz. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. © Chempic

Der Crash geschah gegen 13 Uhr auf der Heinrich-Lorenz-Straße. Aus bisher unbekannter Ursache krachte ein BMW mit voller Wucht gegen einen Renault.

Beide Autos wurde massiv beschädigt, Airbags gingen auf, Fahrzeugteile flogen über die Straße! Schnell rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte an. Die Straße musste komplett gesperrt werden.

Zunächst kümmerten sich die Einsatzkräfte um die Insassen der Fahrzeuge. Die Renault-Fahrerin musste durch die Feuerwehr aus diesem Wagen geschnitten werden - die komplette Seite des Fahrzeugs wurde entfernt.

