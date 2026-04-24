Jugendliche in Chemnitz von Škoda erfasst: 14-Jährige im Krankenhaus

Chemnitz - Schwerer Unfall am Freitagnachmittag in Chemnitz . Was ist bisher bekannt?

Das 14-jährige Mädchen wurde von einem Škoda erfasst. © Jan Härtel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde der Unfall gegen 13.40 Uhr gemeldet.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 14-jähriges Mädchen die Fürstenstraße überqueren und wurde dabei von einem Škoda (Fahrer: 61) erfasst.

Das Mädchen wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der 61-Jährige war auf jeden Fall nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs gewesen. Zudem befand sich auch ein Bus am Unfallort. Inwieweit dieser in den Unfall involviert war, ist derzeit noch nicht bekannt.