Jugendliche in Chemnitz von Škoda erfasst: 14-Jährige im Krankenhaus

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Ein 14-jähriges Mädchen wurde am Freitagnachmittag in Chemnitz von einem Škoda erfasst und dabei schwer verletzt.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Schwerer Unfall am Freitagnachmittag in Chemnitz. Was ist bisher bekannt?

Das 14-jährige Mädchen wurde von einem Škoda erfasst.
Das 14-jährige Mädchen wurde von einem Škoda erfasst.  © Jan Härtel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde der Unfall gegen 13.40 Uhr gemeldet.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 14-jähriges Mädchen die Fürstenstraße überqueren und wurde dabei von einem Škoda (Fahrer: 61) erfasst.

Das Mädchen wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

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Der 61-Jährige war auf jeden Fall nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs gewesen. Zudem befand sich auch ein Bus am Unfallort. Inwieweit dieser in den Unfall involviert war, ist derzeit noch nicht bekannt.

Informationen über entstandenen Sachschaden liegen ebenfalls noch nicht vor.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern laut Polizei noch an.

Titelfoto: Jan Härtel

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