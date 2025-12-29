 568

Kreuzungscrash in Chemnitz: Citroën kracht in Post-Fahrzeug

Ein Unfall am Montagnachmittag sorgte zwischenzeitlich für Behinderung im Chemnitzer Straßenverkehr.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Ein Unfall am Montagnachmittag sorgte zwischenzeitlich für Behinderung im Chemnitzer Straßenverkehr.

Der Citroën-Fahrer missachtete die Vorfahrtsregelung und es kam zum Zusammenstoß.
Der Citroën-Fahrer missachtete die Vorfahrtsregelung und es kam zum Zusammenstoß.  © Erik Frank Hoffmann

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde der Unfall auf der Frankenberger Straße gegen 16.30 Uhr gemeldet.

An der Kreuzung zur Lichtenauer Straße krachte ein Citroën-Fahrer (Alter und Geschlecht nicht bekannt) seitlich in ein vorfahrtsberechtigtes Post-Fahrzeug.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Crash in Chemnitz: Dacia kracht mit US-Auto zusammen
Chemnitz Unfall Crash in Chemnitz: Dacia kracht mit US-Auto zusammen

Informationen zur entstandenen Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

Während der Unfallaufnahme bildete sich auf der Frankenberger Straße in beide Richtungen Stau. Mittlerweile ist die Straße wieder frei.

Titelfoto: Erik Frank Hoffmann

Mehr zum Thema Chemnitz Unfall: