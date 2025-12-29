568
Kreuzungscrash in Chemnitz: Citroën kracht in Post-Fahrzeug
Chemnitz - Ein Unfall am Montagnachmittag sorgte zwischenzeitlich für Behinderung im Chemnitzer Straßenverkehr.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde der Unfall auf der Frankenberger Straße gegen 16.30 Uhr gemeldet.
An der Kreuzung zur Lichtenauer Straße krachte ein Citroën-Fahrer (Alter und Geschlecht nicht bekannt) seitlich in ein vorfahrtsberechtigtes Post-Fahrzeug.
Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.
Informationen zur entstandenen Schadenshöhe liegen noch nicht vor.
Während der Unfallaufnahme bildete sich auf der Frankenberger Straße in beide Richtungen Stau. Mittlerweile ist die Straße wieder frei.
Titelfoto: Erik Frank Hoffmann