Mercedes kracht in Chemnitz gegen Baum

Chemnitz - Schwerer Unfall am Samstagmittag in Chemnitz !

Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. © Jan Härtel/Chempic

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Mercedes-Fahrerin gegen 12.30 Uhr auf dem Steinweg in Richtung Zeisigwald unterwegs.

In einer Linkskurve kam der Mercedes aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Ein weiteres Auto war nicht in den Unfall involviert.

Die Fahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt.