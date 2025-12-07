Mercedes prallt in Chemnitz gegen Hauswand

Chemnitz - Am Sonntagvormittag krachte in Mercedes in Chemnitz gegen eine Hauswand.

Der Mercedes durchbrach erst ein Gartentor und fuhr dann gegen eine Hauswand. © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde der Unfall gegen 10.45 Uhr gemeldet.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Mercedes-Fahrer auf der Albert-Schweitzer-Straße unterwegs und kam aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Der Mercedes durchbrach daraufhin ein Gartentor und krachte gegen eine Hauswand.

TAG24-Informationen zufolge kam der Fahrer verletzt in ein Krankenhaus.