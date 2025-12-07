 12.497

Mercedes prallt in Chemnitz gegen Hauswand

Am Sonntagvormittag krachte in Mercedes in Chemnitz gegen eine Hauswand.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Am Sonntagvormittag krachte in Mercedes in Chemnitz gegen eine Hauswand.

Der Mercedes durchbrach erst ein Gartentor und fuhr dann gegen eine Hauswand.
Der Mercedes durchbrach erst ein Gartentor und fuhr dann gegen eine Hauswand.  © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde der Unfall gegen 10.45 Uhr gemeldet.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Mercedes-Fahrer auf der Albert-Schweitzer-Straße unterwegs und kam aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Der Mercedes durchbrach daraufhin ein Gartentor und krachte gegen eine Hauswand.

Crash in Chemnitzer City: Audi kracht mit Baumaschinen-Fahrzeug zusammen
Chemnitz Unfall Crash in Chemnitzer City: Audi kracht mit Baumaschinen-Fahrzeug zusammen

TAG24-Informationen zufolge kam der Fahrer verletzt in ein Krankenhaus.

Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern ebenfalls noch an.

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

Mehr zum Thema Chemnitz Unfall: