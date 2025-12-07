12.497
Mercedes prallt in Chemnitz gegen Hauswand
Chemnitz - Am Sonntagvormittag krachte in Mercedes in Chemnitz gegen eine Hauswand.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde der Unfall gegen 10.45 Uhr gemeldet.
Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Mercedes-Fahrer auf der Albert-Schweitzer-Straße unterwegs und kam aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.
Der Mercedes durchbrach daraufhin ein Gartentor und krachte gegen eine Hauswand.
TAG24-Informationen zufolge kam der Fahrer verletzt in ein Krankenhaus.
Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern ebenfalls noch an.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic