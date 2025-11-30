1.678
Unfall in Chemnitz: VW kracht gegen Schilder
Chemnitz - Crash am Sonntagabend in Chemnitz!
Gegen 18 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf die Leipziger Straße gerufen.
Dort kam eine VW-Fahrerin stadtauswärts von der Straße ab und knallte gegen ein Verkehrszeichen, ein Haltestellenschild und eine Werbetafel.
Nach ersten Informationen vom Unfallort wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens und die Unfallursache sind noch unklar.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic