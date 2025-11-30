Unfall in Chemnitz: VW kracht gegen Schilder

Chemnitz - Crash am Sonntagabend in Chemnitz !

Dort kam eine VW-Fahrerin stadtauswärts von der Straße ab und knallte gegen ein Verkehrszeichen, ein Haltestellenschild und eine Werbetafel.

Gegen 18 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf die Leipziger Straße gerufen.

Nach ersten Informationen vom Unfallort wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens und die Unfallursache sind noch unklar.