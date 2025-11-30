 1.678

Unfall in Chemnitz: VW kracht gegen Schilder

In Chemnitz kam auf der Leipziger Straße am Sonntagabend eine VW-Fahrerin von der Fahrbahn ab und krachte unter anderem gegen ein Haltestellenschild.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Crash am Sonntagabend in Chemnitz!

Auch gegen ein Haltestellenschild knallte das Auto.  © Jan Härtel/Chempic

Gegen 18 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf die Leipziger Straße gerufen.

Dort kam eine VW-Fahrerin stadtauswärts von der Straße ab und knallte gegen ein Verkehrszeichen, ein Haltestellenschild und eine Werbetafel.

Der VW kam auf der Leipziger Straße von der Fahrbahn ab.  © Jan Härtel/Chempic

Nach ersten Informationen vom Unfallort wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens und die Unfallursache sind noch unklar.

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

