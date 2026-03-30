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Motorrad-Crash in Chemnitz: Biker kracht mit Chevrolet zusammen
Chemnitz - Heftiger Motorradunfall in Chemnitz! Am Montagmittag stieß ein Biker mit einem Chevrolet zusammen.
Der Unfall geschah gegen 13 Uhr auf der Chemnitztalstraße. Laut ersten Informationen übersah der Motorradfahrer das Auto, als es aus einer Grundstücksausfahrt herausfuhr.
Es knallte: Der Biker stürzte und verletzte sich.
Die Chemnitztalstraße musste gesperrt werden.
Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Chemnitztalstraße ist weiterhin voll gesperrt.
Titelfoto: Chempic