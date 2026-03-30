Motorrad-Crash in Chemnitz: Biker kracht mit Chevrolet zusammen

Chemnitz - Heftiger Motorradunfall in Chemnitz ! Am Montagmittag stieß ein Biker mit einem Chevrolet zusammen.

Sowohl das Auto als auch das Motorrad wurden durch den Unfall beschädigt - Fahrzeugteile flogen über die Straße. © Chempic

Der Unfall geschah gegen 13 Uhr auf der Chemnitztalstraße. Laut ersten Informationen übersah der Motorradfahrer das Auto, als es aus einer Grundstücksausfahrt herausfuhr.

Es knallte: Der Biker stürzte und verletzte sich.

Die Chemnitztalstraße musste gesperrt werden.