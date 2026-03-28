Unfall in Chemnitz: Autofahrer kracht gegen Parkhauswand, 23.000 Euro Schaden

Chemnitz - Unfall in Chemnitzer Parkhaus am Samstagmorgen! Ein Senior (86) krachte mit seinem Wagen gegen eine Wand.

Der "MG" krachte frontal gegen eine Parkhauswand. © Harry Härtel

Gegen 9 Uhr war ein 86-Jähriger mit seinem Auto der Marke "MG" im Parkhaus im Johanniskarree an der Augustusburger Straße unterwegs.

Erst kollidierte er mit dem Heck des Fahrzeugs mit einer Wand, danach fuhr er noch frontal gegen eine weitere. Das bestätigte ein Polizeisprecher des Lagezentrums gegenüber TAG24.

Vor Ort waren Feuerwehr und Polizei im Einsatz.