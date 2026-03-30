Vollsperrung nach heftigem Unfall in Chemnitz: Škoda knallt mit Lkw zusammen
Chemnitz - Heftiger Crash auf der Neefestraße in Chemnitz! Am Montagmorgen knallte ein Škoda mit einem Laster zusammen. Die Straße ist aktuell gesperrt.
Laut Polizeiangaben geschah der Unfall gegen 8 Uhr. Ein Škoda-Fahrer war stadteinwärts unterwegs und kam aus bisher unbekannter Ursache von seiner Fahrspur ab. Dabei stieß das Auto frontal mit einem Lkw zusammen - es knallte gewaltig.
Im Škoda sprangen die Airbags auf - Fahrzeugteile verteilten sich auf der Straße. Der Laster wurde durch die Wucht des Aufpralls zur Seite geschoben.
Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Neefestraße musste komplett gesperrt werden. Laut Polizei sind beide Fahrtrichtungen noch immer dicht. Dadurch kam es mitten im morgendlichen Berufsverkehr zu massiven Verkehrsbehinderungen.
Wie die Beamten mitteilen, wurde der Škoda-Fahrer bei dem Unfall verletzt. Zum Sachschaden liegen noch keine Informationen vor.
Titelfoto: Chempic