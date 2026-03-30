Vollsperrung nach heftigem Unfall in Chemnitz: Škoda knallt mit Lkw zusammen

Chemnitz - Heftiger Crash auf der Neefestraße in Chemnitz ! Am Montagmorgen knallte ein Škoda mit einem Laster zusammen. Die Straße ist aktuell gesperrt.

Auf der Neefestraße in Chemnitz krachte es am Montag gewaltig: Ein Škoda knallte frontal mit einem Lkw zusammen. © Chempic

Laut Polizeiangaben geschah der Unfall gegen 8 Uhr. Ein Škoda-Fahrer war stadteinwärts unterwegs und kam aus bisher unbekannter Ursache von seiner Fahrspur ab. Dabei stieß das Auto frontal mit einem Lkw zusammen - es knallte gewaltig.

Im Škoda sprangen die Airbags auf - Fahrzeugteile verteilten sich auf der Straße. Der Laster wurde durch die Wucht des Aufpralls zur Seite geschoben.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Neefestraße musste komplett gesperrt werden. Laut Polizei sind beide Fahrtrichtungen noch immer dicht. Dadurch kam es mitten im morgendlichen Berufsverkehr zu massiven Verkehrsbehinderungen.