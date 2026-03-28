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Schwerer Unfall in Chemnitz: Nissan-Transporter kracht gegen parkendes Auto

Heftiger Unfall am Freitagmittag in Chemnitz. Nachdem ein Nissan-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, krachte es gegen ein parkendes Auto.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Heftiger Unfall am Freitagmittag in Chemnitz.

Nachdem der Nissan gegen einen parkenden VW gekracht war, schleuderte er auf die gegenüberliegende Straßenseite.
Nachdem der Nissan gegen einen parkenden VW gekracht war, schleuderte er auf die gegenüberliegende Straßenseite.  © Jan Härtel

Ein Nissan-Fahrer (48) war gegen 12.40 Uhr auf der Bernsdorfer Straße stadteinwärts unterwegs, als er plötzlich mutmaßlich wegen gesundheitlicher Probleme von der Straße abkam und ein parkendes Auto streifte.

Danach geriet der Nissan erneut auf die Fahrbahn und kam dann auf einer Wiese zum Stehen.

Der Nissan-Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine Insassin (17) des Nissan erlitt laut Polizei leichte Verletzungen.

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Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Die Bernsdorfer Straße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Erstmeldung: 27. März, 14.46 Uhr, zuletzt aktualisiert: 28. März, 11.18 Uhr

Titelfoto: Jan Härtel

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