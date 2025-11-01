Renault kracht in Chemnitz in Brückenpfeiler: Fahrer schwer verletzt, Vollsperrung

Chemnitz - Bei einem Unfall am Samstagvormittag in Chemnitz wurde ein Renault-Fahrer schwer verletzt.

Das Auto musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. © Haertelpress

Ersten TAG24-Informationen zufolge war ein Rentner mit seinem Kleinwagen auf der Oberen Hauptstraße in Wittgensdorf unterwegs, als er aus bisher noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab kam und offenbar gegen einen Brückenpfeiler krachte.

Zum genauen Unfallhergang sowie zur Unfallursache kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Informationen geben.

Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Renault erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Unfallursache wird durch die Verkehrsunfall- Bereitschaft vor Ort ermittelt.