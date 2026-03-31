Nach Motorrad-Crash in Chemnitz: Polizei ermittelt gegen Biker
Chemnitz - Heftiger Motorradunfall in Chemnitz! Am Montagmittag stieß ein Biker (48) mit einem Chevrolet zusammen. Zuvor soll der 48-Jährige mehrere Fahrzeuge überholt haben. Zudem hatte er keinen Führerschein. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann.
Der Unfall geschah gegen 12.25 Uhr auf der Chemnitztalstraße. Laut Polizeiangaben war der Biker stadtauswärtiger Richtung unterwegs und hatte mehrere Fahrzeuge überholt.
"Als er wieder auf seine Richtungsfahrbahn einscheren wollte, fuhr im selben Moment ein 60-Jähriger mit einem Pkw Chevrolet von einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn und es kam zur Kollision", so eine Polizeisprecherin.
Der Biker wurde durch den Zusammenstoß schwerstverletzt - er kam in ein Krankenhaus. "Bei dem Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro", so die Polizei.
Die Chemnitztalstraße musste nach dem Crash für etwa drei Stunden gesperrt werden - es kam zu Verkehrsbehinderungen.
Kein Führerschein und offenbar Drogen im Gepäck: Polizei ermittelt gegen Biker
Kurz nach dem Unfall kam heraus, dass der 48-Jährige das Motorrad gar nicht fahren durfte. "Im Zuge erster Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Motorrad nicht versichert war", heißt es von der Polizei. Dazu entdeckten die Beamten eine Substanz, bei der es sich vermutlich um Drogen handelte.
Der deutsche Motorradfahrer hat nun jede Menge juristischen Ärger am Hals. Eine Polizeisprecherin: "Es wurden Ermittlungen zum Unfallgeschehen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall aufgenommen."
Und weiter: "Damit einhergehend werden das Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Betäubungsmittelgesetz geprüft."
Erstmeldung: 30. März, 14.32 Uhr, zuletzt aktualisiert am 31. März, 14.01 Uhr
Titelfoto: Chempic