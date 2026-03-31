Nach Motorrad-Crash in Chemnitz: Polizei ermittelt gegen Biker

Chemnitz - Heftiger Motorradunfall in Chemnitz ! Am Montagmittag stieß ein Biker (48) mit einem Chevrolet zusammen. Zuvor soll der 48-Jährige mehrere Fahrzeuge überholt haben. Zudem hatte er keinen Führerschein. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann.

Sowohl der Chevrolet als auch das Motorrad wurden durch den Unfall beschädigt - Fahrzeugteile flogen über die Straße. © Chempic

Der Unfall geschah gegen 12.25 Uhr auf der Chemnitztalstraße. Laut Polizeiangaben war der Biker stadtauswärtiger Richtung unterwegs und hatte mehrere Fahrzeuge überholt.

"Als er wieder auf seine Richtungsfahrbahn einscheren wollte, fuhr im selben Moment ein 60-Jähriger mit einem Pkw Chevrolet von einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn und es kam zur Kollision", so eine Polizeisprecherin.

Der Biker wurde durch den Zusammenstoß schwerstverletzt - er kam in ein Krankenhaus. "Bei dem Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro", so die Polizei.



Die Chemnitztalstraße musste nach dem Crash für etwa drei Stunden gesperrt werden - es kam zu Verkehrsbehinderungen.