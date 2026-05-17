Vollsperrung nach Kreuzungs-Crash in Chemnitz
Chemnitz - Nach einem Unfall musste am Samstagabend in Chemnitz die Zwickauer Straße gesperrt werden.
Gegen 21.30 Uhr war ein Ford-Fahrer (49) auf der Jagschänkenstraße aus Richtung Neefestraße kommend unterwegs.
Dann wollte er die Kreuzung zur Zwickauer Straße geradeaus überqueren.
Dabei missachtete er laut Polizei vermutlich die rote Ampel und krachte ungebremst mit einem VW (Fahrer: 32), der die Zwickauer Straße stadtauswärts befuhr, zusammen.
"Durch den Zusammenstoß wurde der 49-Jährige schwer verletzt. Der VW-Fahrer erlitt leichte Blessuren. An beiden Fahrzeugen entstand mit insgesamt ca. 30.000 Euro Totalschaden", heißt es weiter.
Während der Unfallaufnahme war eine Vollsperrung nötig.
Erstmeldung: 17. Mai, 8.58 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.14 Uhr
Titelfoto: Harry Härtel