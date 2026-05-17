Vollsperrung nach Kreuzungs-Crash in Chemnitz

Chemnitz - Nach einem Unfall musste am Samstagabend in Chemnitz die Zwickauer Straße gesperrt werden.

Auf der Zwickauer Straße krachten am Samstagabend ein Ford und ein VW zusammen. © Harry Härtel

Gegen 21.30 Uhr war ein Ford-Fahrer (49) auf der Jagschänkenstraße aus Richtung Neefestraße kommend unterwegs.

Dann wollte er die Kreuzung zur Zwickauer Straße geradeaus überqueren.

Dabei missachtete er laut Polizei vermutlich die rote Ampel und krachte ungebremst mit einem VW (Fahrer: 32), der die Zwickauer Straße stadtauswärts befuhr, zusammen.