Schwertransporter bleibt in Chemnitzer Wohngebiet stecken
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Chemnitz - Im Chemnitzer Stadtteil Adelsberg bot sich am Dienstagmorgen ein skurriles Bild: Mitten im Wohngebiet blieb ein Schwerlasttransport stehen, neben ihm eine Laterne mit Schlagseite.
Der Laster war auf der Straße "Kleiner Weg" unterwegs und wollte in die Otto-Thörner-Straße einbiegen.
Der Fahrer fuhr auf seiner vorgesehenen und genehmigten Route. Denn er transportierte ein Trafohäuschen, das für den geplanten Breitbandausbau im Wohngebiet benötigt wird.
Laut Polizei touchierte das Gefährt beim Rangieren eine Mauer und eine Laterne. Schaden: etwa 1500 Euro.
Im Laufe des Vormittags wurde das Trafohäuschen abgeladen und der Schwerlasttransport aus seiner misslichen Lage befreit.
Titelfoto: Ralph Kunz