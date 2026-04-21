Opel-Fahrer übersieht Straßenbahn und landet im Gleisbett

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Am Dienstagnachmittag krachten in Chemnitz ein Opel Combo und eine Straßenbahn zusammen.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Heftiger Unfall zwischen einem Opel Combo und einer Straßenbahn in Chemnitz. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Der Kleintransporter landete im Gleisbett.
Der Kleintransporter landete im Gleisbett.  © Haertelpress

Ein 56-jähriger Opel-Fahrer war mit seinem Kleintransporter am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Stollberger Straße unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, wollte er nach rechts in den Kapellenberg abbiegen, wobei er die stadtwärts fahrende Straßenbahn der Linie 4 übersah.

Beide Fahrzeuge krachten zusammen und der Opel kam neben der Tram im Gleisbett zum Stehen. Der Kleintransporter musste anschließend abgeschleppt werden.

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Der Sachschaden beläuft sich Polizeiinformationen zufolge auf etwa 40.000 Euro.

Der 56-Jährige wurde leicht verletzt. Weitere Verletzte gab es zum Glück nicht.

Der Opel Combo wurde durch den Zusammenknall stark beschädigt.
Der Opel Combo wurde durch den Zusammenknall stark beschädigt.  © Haertelpress
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Zur Unfallaufnahme und Bergung des Opel musste die Strecke gesperrt werden. Mittlerweile sind die Arbeiten beendet und das Gebiet wieder freigegeben.

Titelfoto: Haertelpress (2)

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