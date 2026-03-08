Škoda überschlägt sich in Chemnitz nach Kollision mit Ford

Chemnitz - Am Sonntagvormittag krachte es auf der Bahnhofstraße in Chemnitz .

Der Škoda musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. © Jan Härtel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall zwischen einem Škoda und einem Ford gegen 11 Uhr.

Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Weitere Informationen liegen der Polizeidirektion derzeit noch nicht vor, da die Beamten noch vor Ort sind.

Unbestätigten Vorort-Informationen zufolge übersah der Ford-Fahrer beim Spurwechsel den Škoda und es kam zur Kollision.

Der Škoda stieß daraufhin links gegen einen Bordstein und überschlug sich.