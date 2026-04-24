Quad überschlägt sich: Fahrer und Beifahrerin eingeklemmt

Chemnitz - Diese Tour endete im Krankenhaus: Ein Quad-Fahrer (28) verlor am Donnerstagabend in Chemnitz die Kontrolle. Dabei kippte das Fahrzeug um und klemmte den Fahrer und seine Beifahrerin (28) ein. Beide wurden schwer verletzt.

Dieses Quad überschlug sich am Donnerstagabend am Neefepark in Chemnitz. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. © Chempic

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, geschah der Unfall gegen 18.15 Uhr am Neefepark an der Einmündung zur Tuchschererstraße.

Der Quad-Fahrer verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug - das Quad überschlug sich.

Dabei wurden der 28-Jährige und seine Beifahrerin unter dem Quad eingeklemmt.

