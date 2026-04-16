Renault-Fahrerin kracht in versteinerten Wald
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Chemnitz - Gas mit Bremse verwechselt? Anstatt in einer Parklücke landete eine 72-jährige Renault-Fahrerin am Donnerstagvormittag in einem versteinerten Wald.
Die 72-Jährige wollte gegen 10.15 Uhr auf der Zeißstraße in eine Parklücke hineinfahren.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, sei sie dabei aufgrund von plötzlich aufgetretenen gesundheitlichen Problemen rückwärts in ein Denkmal mit versteinerten Baumstämmen gekracht.
Derzeitigen Polizeiinformationen zufolge wurde sie dabei nicht verletzt.
Der entstandene Sachschaden hingegen ist erheblich. Insgesamt beläuft er sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro.
Titelfoto: Jan Härtel