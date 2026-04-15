Stau-Gefahr in Chemnitz: Unfall auf Annaberger Straße
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Chemnitz - Crash auf der Annaberger Straße in Chemnitz am Mittwochvormittag: Ein Opel krachte gegen einen Metallbügel.
Laut Polizei geschah der Unfall gegen 11 Uhr zwischen Treffurthstraße und Rößlerstraße. Ersten Informationen zufolge kollidierte der Opel zunächst mit einem Laster und krachte dann gegen den Metallbügel.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, soll eine Person verletzt worden sein. Zur genauen Unfallursache können die Beamten noch nichts sagen.
Auf der Annaberger Straße kommt es aufgrund des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wird derzeit auf einer Spur am Crash vorbeigeführt.
Titelfoto: Chempic