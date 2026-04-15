Stau-Gefahr in Chemnitz: Unfall auf Annaberger Straße

Chemnitz - Crash auf der Annaberger Straße in Chemnitz am Mittwochvormittag: Ein Opel krachte gegen einen Metallbügel.

Ein Opel krachte auf der Annaberger Straße in Chemnitz gegen einen Metallbügel. Die Straße musste teilweise gesperrt werden. © Chempic

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 11 Uhr zwischen Treffurthstraße und Rößlerstraße. Ersten Informationen zufolge kollidierte der Opel zunächst mit einem Laster und krachte dann gegen den Metallbügel.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, soll eine Person verletzt worden sein. Zur genauen Unfallursache können die Beamten noch nichts sagen.

