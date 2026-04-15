Straßenbahn-Unfall in Chemnitz: Frau von Tram erfasst

Chemnitz - Schwerer Straßenbahn-Unfall in Chemnitz am Mittwochnachmittag! Eine Rentnerin (84) wurde auf der Stollberger Straße von einer Tram erfasst.

Eine Frau (84) wurde am Mittwoch von dieser Straßenbahn erfasst. © Haertelpress

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, geschah der Unfall gegen 14.30 Uhr. Die 84-Jährige hatte die Straße überquert und wurde dabei von einer Straßenbahn erfasst.

"Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu", so eine Polizeisprecherin. Anschließend wurde die Rentnerin in ein Krankenhaus gebracht.



Immerhin: Fahrgäste wurden laut ersten Erkenntnissen der Polizei nicht verletzt - auch der Straßenbahnfahrer (56) kam unverletzt davon.