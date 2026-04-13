Unfall in Chemnitz: VW gegen Ampel geschleudert, Fahrerin schwer verletzt

Chemnitz - Bei einem Unfall in Chemnitz ist am Sonntagnachmittag eine Frau (58) schwer verletzt worden.

Der VW wurde gegen eine Ampel geschleudert. © Jan Härtel

Kurz nach 16 Uhr war eine Opel-Fahrerin (38) auf der Louis-Otto-Straße unterwegs.

Als sie nach links in die Leipziger Straße abbog, krachte sie mit einem vorfahrtsberechtigten VW (Fahrerin: 58) zusammen.

"Durch den Zusammenstoß wurde der VW zudem gegen einen Ampelmast geschleudert", teilte die Polizei am Montag mit.