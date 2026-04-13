Unfall in Chemnitz: VW gegen Ampel geschleudert, Fahrerin schwer verletzt
1.329 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Chemnitz - Bei einem Unfall in Chemnitz ist am Sonntagnachmittag eine Frau (58) schwer verletzt worden.
Kurz nach 16 Uhr war eine Opel-Fahrerin (38) auf der Louis-Otto-Straße unterwegs.
Als sie nach links in die Leipziger Straße abbog, krachte sie mit einem vorfahrtsberechtigten VW (Fahrerin: 58) zusammen.
"Durch den Zusammenstoß wurde der VW zudem gegen einen Ampelmast geschleudert", teilte die Polizei am Montag mit.
Die 58-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 23.000 Euro.
Titelfoto: Jan Härtel