Unfall in Chemnitz: VW gegen Ampel geschleudert, Fahrerin schwer verletzt

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Bei einem Unfall in Chemnitz ist am Sonntagnachmittag eine Frau (58) schwer verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Bei einem Unfall in Chemnitz ist am Sonntagnachmittag eine Frau (58) schwer verletzt worden.

Der VW wurde gegen eine Ampel geschleudert.
Der VW wurde gegen eine Ampel geschleudert.  © Jan Härtel

Kurz nach 16 Uhr war eine Opel-Fahrerin (38) auf der Louis-Otto-Straße unterwegs.

Als sie nach links in die Leipziger Straße abbog, krachte sie mit einem vorfahrtsberechtigten VW (Fahrerin: 58) zusammen.

"Durch den Zusammenstoß wurde der VW zudem gegen einen Ampelmast geschleudert", teilte die Polizei am Montag mit.

Die 58-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 23.000 Euro.

Titelfoto: Jan Härtel

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