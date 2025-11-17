Schnee-Chaos in Chemnitz und Umgebung! Spiegelglatte Straßen und erste Unfälle

Chemnitz/Erzgebirge - Schnee-Alarm in Chemnitz und Umgebung! Am Montagabend brach der Winter über Sachsen herein. Heftige Schneefälle sorgten für Chaos und Unfällen auf den Straßen.

Crash in Chemnitz-Altendorf: Ein Ford knallte am Montagabend gegen eine Laterne. © Chempic

In Chemnitz verwandelte sich der Regen im Laufe des Abends in Schneeregen. Bei Temperaturen um die zwei Grad verwandelten sich die Straßen in Glatteis-Fallen.

Ein Ford krachte gegen 17 Uhr auf der Rudolf-Krahl-Straße in Chemnitz-Altendorf frontal gegen eine Laterne. Diese fiel um, am Auto entstand ein Totalschaden. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei rückten an.



Laut ersten Informationen wurde die Fahrerin verletzt. Ob das winterliche Wetter für den Unfall verantwortlich ist, wird noch ermittelt.

Im Erzgebirge hingegen herrschte wahres Schnee-Chaos. Straßen waren innerhalb von Minuten eingeschneit - der Winterdienst kam kaum hinterher.



Auf der S260 zwischen Geyer und Zwönitz krachten zwei Autos zusammen - zum Glück blieb es bei einem Blechschaden. Die Polizei warnt weiterhin vor Glatteisgefahr.

Auch auf der S272 zwischen Oberwildenthal und Johanngeorgenstadt krachte es laut Polizeiangaben in einer Kurve. Die Polizei appelliert an Autofahrer: "Bitte vorsichtig fahren." Zudem warnen die Beamten im Erzgebirge vor überfrierender Nässe und Straßenglätte.