Schwerer Unfall in Sachsen: Autofahrer muss an Ort und Stelle reanimiert werden

Zwönitz - Auf der S258 bei Zwönitz ist es am Samstag gegen 17 Uhr zu einem schweren Crash gekommen. Nach ersten Angaben von vor Ort kollidierten bei spiegelglatter Fahrbahn und starken Schneeverwehungen insgesamt drei Fahrzeuge miteinander.

Ein roter Audi zeigt das Ausmaß des Unfalls. © Bernd März

Mindestens eine Person wurde aus einem Auto geschleudert und musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden - ihr Zustand ist derzeit kritisch. Ein Fahrzeug wurde infolge der Kollision auf die Leitplanke geschleudert.

Insgesamt wird derzeit von mindestens fünf schwer verletzten Insassen ausgegangen. Durch das Ausmaß der Karambolage wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.

Im Zuge dessen wurde ein MANV (Massenanfall von Verletzten) ausgelöst. Neben dem Rettungsdienst ist auch die Feuerwehr Zwönitz im Einsatz.