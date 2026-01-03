Taxi rast gegen Friedhofsmauer: Fahrerin stirbt im Krankenhaus
Zittau - Eine Taxifahrerin (56) schwebte in Zittau nach einem schweren Unfall in Lebensgefahr. Am Abend dann die traurige Gewissheit: Sie ist im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.
Zuvor war sie am Samstagnachmittag mit ihrem Fahrzeug gegen eine Friedhofsmauer gekracht - sie musste befreit und reanimiert werden.
Das Unglück ereignete sich gegen 15.40 Uhr, als das Taxi an der Kreuzung Görlitzer Straße (B 99)/Ecke Geschwister-Scholl-Straße außer Kontrolle geriet.
Das Opfer wurde bei dem Unfall so schwer eingeklemmt, dass es von der Feuerwehr mit schwerem Rettungsgerät befreit werden musste, wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte.
Die Fahrerin wurde danach unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht.
Später verloren die Ärzte den Kampf um ihr Leben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war auch am Abend noch nicht endgültig geklärt.
Erstmeldung von 17.35 Uhr, zuletzt aktualisiert um 19.59. Zuvor hieß es, dass es sich um einen männlichen Fahrer gehandelt habe. TAG24 hat diese Angaben nun geändert.
Titelfoto: xcitepress/Thomas Baier