Taxi rast gegen Friedhofsmauer: Fahrerin stirbt im Krankenhaus

Zittau - Eine Taxifahrerin (56) schwebte in Zittau nach einem schweren Unfall in Lebensgefahr. Am Abend dann die traurige Gewissheit: Sie ist im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

An der Kreuzung Görlitzer Straße/Ecke Geschwister-Scholl-Straße ereignete sich der Unfall. © xcitepress/Thomas Baier

Zuvor war sie am Samstagnachmittag mit ihrem Fahrzeug gegen eine Friedhofsmauer gekracht - sie musste befreit und reanimiert werden.

Das Unglück ereignete sich gegen 15.40 Uhr, als das Taxi an der Kreuzung Görlitzer Straße (B 99)/Ecke Geschwister-Scholl-Straße außer Kontrolle geriet.

Das Opfer wurde bei dem Unfall so schwer eingeklemmt, dass es von der Feuerwehr mit schwerem Rettungsgerät befreit werden musste, wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte.

Die Fahrerin wurde danach unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht.