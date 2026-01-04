Unfall im Erzgebirge: Expressbus rutscht in Straßengraben

Stollberg - Was für ein Schock für die Fahrgäste: Ein Linienbus kam am frühen Sonntagabend von einem Autobahnzubringer im Erzgebirge ab und landete im Straßengraben.

Der Expressbus rutschte am frühen Sonntagabend in den Straßengraben. Insgesamt 15 Personen waren an Bord. © Niko Mutschmann

Der Unfall geschah laut Polizeiangaben auf der S255 zwischen dem Abzweig nach Raum und Thierfeld. Der Expressbus der Linie 383 (Schneeberg/Schwarzenberg - Aue - Chemnitz) kam gegen 16.45 Uhr aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und landete neben der Straße.



Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Straße musste teilweise gesperrt werden.



Wie TAG24 vor Ort erfuhr, waren zum Zeitpunkt des Unfalls 15 Personen im Bus. Laut ersten Informationen wurde eine Person verletzt.

Vor Ort waren Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte. Aufgrund des Unfalls kam es zu Stau. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.