Winter-Crash auf Bundesstraße in Mittelsachsen: VW knallt mit Transporter zusammen

Döbeln - Heftiger Winter-Crash bei Döbeln ( Landkreis Mittelsachsen ) am Sonntagmittag!

Der VW wurde bei dem Zusammenstoß seitlich beschädigt. © EHL Media/Dietmar Thomas

Gegen 11.45 Uhr krachte es auf der B169 zwischen Hainichen und Döbeln gewaltig. Im Döbelner Ortsteil Ebersbach stieß ein Transporter mit einem VW zusammen.



Der Aufprall war so heftig, dass in beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst wurden, die Karosserie wurde massiv eingedrückt.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Laut Polizei wurde eine Person im VW leicht verletzt.

