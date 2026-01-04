996
Winter-Crash auf Bundesstraße in Mittelsachsen: VW knallt mit Transporter zusammen
Döbeln - Heftiger Winter-Crash bei Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) am Sonntagmittag!
Gegen 11.45 Uhr krachte es auf der B169 zwischen Hainichen und Döbeln gewaltig. Im Döbelner Ortsteil Ebersbach stieß ein Transporter mit einem VW zusammen.
Der Aufprall war so heftig, dass in beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst wurden, die Karosserie wurde massiv eingedrückt.
Schnell rückten Rettungskräfte an. Laut Polizei wurde eine Person im VW leicht verletzt.
In der Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Mittlerweile wurden die Fahrzeuge abgeschleppt, die B169 ist wieder komplett frei.
Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas