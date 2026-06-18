Schwerer Unfall in Chemnitz: Augustusburger Straße komplett gesperrt, mehrere Verletzte

Chemnitz - Schwerer Unfall am Donnerstagnachmittag in Chemnitz ! Auf der Augustusburger Straße krachten zwei Autos zusammen. Mehrere Personen wurden verletzt, darunter auch zwei Kinder.

Auf der Augustusburger Straße im Chemnitzer Stadtteil Euba krachte es am Donnerstagnachmittag gewaltig. Die Straße musste komplett gesperrt werden. © Chempic

Der Crash geschah gegen 14.45 Uhr auf dem Abzweig nach Chemnitz-Euba. Laut Polizeiangaben stieß ein VW an der Einmündung zur Hauptstraße mit einem Ford zusammen.



Der Zusammenstoß war so heftig, dass zahlreiche Autoteile über die Fahrbahn flogen. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind aktuell vor Ort.

Wie die Polizei mitteilt, gibt es mindestens vier Verletzte, darunter zwei Kinder. Mindestens eine Person davon wurde schwer verletzt.