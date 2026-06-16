Renault kracht gegen Autos und landet in Hecke, Kia rammt Laterne

Chemnitz - Ein Renault-Fahrer übersah am Dienstagabend beim Ausparken auf der Flemmingstraße in Chemnitz einen vorbeifahrenden Mercedes. Doch es blieb nicht beim Zusammenstoß zwischen diesen beiden Autos.

Der Renault landete in einer Hecke zwischen den Parkbuchten. © Jan Härtel

Gegen 17.15 Uhr wollte der Renault-Fahrer aus einer Parklücke in der Flemmingstraße herausfahren. Zur selben Zeit fuhr ein Mercedes-Fahrer in der besagten Straße stadtauswärts.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, krachten beide Autos zusammen. Zudem wurden weitere Autos ebenfalls beschädigt.

TAG24-Informationen zufolge wurde der Renault zunächst gegen einen parkenden Mercedes geschleudert und landete im Anschluss in einer Hecke.

Der Mercedes wurde wegen des heftigen Aufpralls gegen einen parkenden Audi geschleudert.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurden vier Personen verletzt. Über die Schwere ist derzeit noch nichts bekannt.

Der Verkehrsunfalldienst ist derzeit noch vor Ort. Zudem ist die Flemmingstraße weiterhin zwischen den Hausnummern 4 und 16 voll gesperrt.