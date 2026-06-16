Renault kracht gegen Autos und landet in Hecke, Kia rammt Laterne
Chemnitz - Ein Renault-Fahrer übersah am Dienstagabend beim Ausparken auf der Flemmingstraße in Chemnitz einen vorbeifahrenden Mercedes. Doch es blieb nicht beim Zusammenstoß zwischen diesen beiden Autos.
Gegen 17.15 Uhr wollte der Renault-Fahrer aus einer Parklücke in der Flemmingstraße herausfahren. Zur selben Zeit fuhr ein Mercedes-Fahrer in der besagten Straße stadtauswärts.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, krachten beide Autos zusammen. Zudem wurden weitere Autos ebenfalls beschädigt.
TAG24-Informationen zufolge wurde der Renault zunächst gegen einen parkenden Mercedes geschleudert und landete im Anschluss in einer Hecke.
Der Mercedes wurde wegen des heftigen Aufpralls gegen einen parkenden Audi geschleudert.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurden vier Personen verletzt. Über die Schwere ist derzeit noch nichts bekannt.
Der Verkehrsunfalldienst ist derzeit noch vor Ort. Zudem ist die Flemmingstraße weiterhin zwischen den Hausnummern 4 und 16 voll gesperrt.
SUV Kia rammt eine Straßenlaterne
Kurze Zeit zuvor krachte es gegen 17 Uhr zudem auf der Neefestraße in Höhe Mauersberger Straße.
Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam dort ein SUV Kia nach links von der Straße ab und rammte eine Straßenlaterne.
Weitere Informationen liegen zu dem Unfall derzeit noch nicht vor. Möglicherweise war auch ein zweites Auto an dem Unfall beteiligt.
Die Straßenlaterne musste wegen Umsturzgefahr von der Feuerwehr abgeschnitten werden.
Titelfoto: Jan Härtel, Haertelpress