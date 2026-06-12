Mercedes kracht in Linienbus: Drei Verletzte bei heftigem Unfall in Chemnitz
Chemnitz - In Chemnitz ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall zwischen einem Mercedes und einem Linienbus der CVAG gekommen.
Der Unfall passierte im Bereich der Charlottenstraße/Hans-Sachs-Straße/Lutherstraße im Lutherviertel.
Laut Polizei war der Mercedes-Fahrer (55) auf der Lutherstraße in Richtung Charlottenstraße unterwegs, als er vermutlich aus gesundheitlichen Gründen in den Gegenverkehr kam. Dort kollidierte er seitlich mit dem Bus.
Der 55-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, ebenso wie der Busfahrer (20).
Eine Insassin (91) kam in Folge des Unfalls im Bus zum Sturz und wurde dadurch schwer verletzt. Sie wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.
Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 33.000 Euro.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic