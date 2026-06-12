Mercedes kracht in Linienbus: Drei Verletzte bei heftigem Unfall in Chemnitz

Chemnitz - In Chemnitz ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall zwischen einem Mercedes und einem Linienbus der CVAG gekommen.

Ein Mercedes-Fahrer (55) ist am Donnerstag auf der Charlottenstraße seitlich mit einem Linienbus kollidiert. © Jan Härtel/Chempic

Der Unfall passierte im Bereich der Charlottenstraße/Hans-Sachs-Straße/Lutherstraße im Lutherviertel.

Laut Polizei war der Mercedes-Fahrer (55) auf der Lutherstraße in Richtung Charlottenstraße unterwegs, als er vermutlich aus gesundheitlichen Gründen in den Gegenverkehr kam. Dort kollidierte er seitlich mit dem Bus.

Der 55-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, ebenso wie der Busfahrer (20).