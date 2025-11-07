 944

Schwerer Unfall in Chemnitz: Person von Straßenbahn erfasst

Am Vita-Center in Chemnitz wurde am Freitagabend eine Person von einer Straßenbahn erfasst.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Schlimmer Unfall am Freitagabend in Chemnitz: Am Vita-Center wurde eine Person von einer Straßenbahn erfasst.

Rettungseinsatz in Chemnitz: Am Freitagabend wurde eine Person auf der Wladimir-Sagorski-Straße von einer Straßenbahn erfasst. (Symbolbild)
© Julian Stratenschulte/dpa

Das Unglück geschah auf der Wladimir-Sagorski-Straße im Stadtteil Morgenleite.

Die Polizei bestätigte den Unfall gegenüber TAG24. Feuerwehr und Rettungskräfte seien vor Ort.

Wie schwer die Person verletzt wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Aktuell läuft die Unfallaufnahme.

Durch den Einsatz kann es aktuell im Straßenbahnverkehr zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

