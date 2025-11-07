Schwerer Unfall in Chemnitz: Person von Straßenbahn erfasst

Chemnitz - Schlimmer Unfall am Freitagabend in Chemnitz : Am Vita-Center wurde eine Person von einer Straßenbahn erfasst.

Wie schwer die Person verletzt wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Aktuell läuft die Unfallaufnahme.



Durch den Einsatz kann es aktuell im Straßenbahnverkehr zu Verspätungen und Ausfällen kommen.