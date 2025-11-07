944
Schwerer Unfall in Chemnitz: Person von Straßenbahn erfasst
Chemnitz - Schlimmer Unfall am Freitagabend in Chemnitz: Am Vita-Center wurde eine Person von einer Straßenbahn erfasst.
Das Unglück geschah auf der Wladimir-Sagorski-Straße im Stadtteil Morgenleite.
Die Polizei bestätigte den Unfall gegenüber TAG24. Feuerwehr und Rettungskräfte seien vor Ort.
Wie schwer die Person verletzt wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Aktuell läuft die Unfallaufnahme.
Durch den Einsatz kann es aktuell im Straßenbahnverkehr zu Verspätungen und Ausfällen kommen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa