Schwerer Unfall in Chemnitz: Vier Verletzte, darunter zwei Kinder

Chemnitz - Schwerer Unfall am Donnerstagnachmittag in Chemnitz ! Auf der Augustusburger Straße krachten zwei Autos zusammen. Mehrere Personen wurden verletzt, darunter auch zwei Kinder. Die Straße war nach dem Unfall für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Auf der Augustusburger Straße im Chemnitzer Stadtteil Euba krachte es am Donnerstagnachmittag gewaltig. Die Straße musste komplett gesperrt werden. © Chempic

Der Crash geschah gegen 14.40 Uhr auf dem Abzweig nach Chemnitz-Euba. Laut Polizeiangaben wollte ein Ford-Fahrer (38), der in Richtung Augustusburg unterwegs war, nach links in die Hauptstraße nach Euba abbiegen.



Dabei geschah es: Ein entgegenkommender VW (Fahrerin: 76) krachte mit dem abbiegenden Wagen zusammen. Es schepperte gewaltig! Der Crash war so heftig, dass zahlreiche Autoteile über die Fahrbahn flogen und sich auf der Straße verteilten. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich massiv beschädigt, die Airbags sprangen auf.



Schnell rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte an. Die Augustusburger Straße musste komplett gesperrt werden. "Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren", teilte die Polizei mit.

Zunächst kümmerten sich die Einsatzkräfte um die Insassen. Laut Polizei wurde die 76-jährige VW-Fahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Zudem verletzten sich drei Ford-Insassen - ein Mädchen (2), ein Junge (6) und eine Frau - leicht. Auch sie kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt.