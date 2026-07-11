Unfall in Chemnitz: Moped stößt mit Opel zusammen

Chemnitz - Unfall in Chemnitz am Samstagmittag: Auf der Palmstraße krachte ein Moped mit einem Opel zusammen.

Die Palmstraße musste nach dem Unfall halbseitig gesperrt werden. © Haertelpress

Laut Polizei geschah der Crash gegen 13.30 Uhr. Aus bisher unbekannter Ursache stieß das Auto mit dem Moped zusammen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde eine Person leicht verletzt.