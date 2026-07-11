Unfall in Chemnitz: Moped stößt mit Opel zusammen

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Auf der Palmstraße in Chemnitz krachte es am Samstagmittag - ein Moped stieß mit einem Opel zusammen.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Unfall in Chemnitz am Samstagmittag: Auf der Palmstraße krachte ein Moped mit einem Opel zusammen.

Die Palmstraße musste nach dem Unfall halbseitig gesperrt werden.
Die Palmstraße musste nach dem Unfall halbseitig gesperrt werden.  © Haertelpress

Laut Polizei geschah der Crash gegen 13.30 Uhr. Aus bisher unbekannter Ursache stieß das Auto mit dem Moped zusammen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde eine Person leicht verletzt.

Die Palmstraße musste aufgrund des Unfalls halbseitig gesperrt werden. Vor Ort waren am Samstagmittag Polizei und Rettungskräfte.

Titelfoto: Haertelpress

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