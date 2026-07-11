Unfall in Chemnitz: Moped stößt mit Opel zusammen
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Chemnitz - Unfall in Chemnitz am Samstagmittag: Auf der Palmstraße krachte ein Moped mit einem Opel zusammen.
Laut Polizei geschah der Crash gegen 13.30 Uhr. Aus bisher unbekannter Ursache stieß das Auto mit dem Moped zusammen.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde eine Person leicht verletzt.
Die Palmstraße musste aufgrund des Unfalls halbseitig gesperrt werden. Vor Ort waren am Samstagmittag Polizei und Rettungskräfte.
Titelfoto: Haertelpress